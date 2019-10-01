Нурмагомедов показал редкое фото в боксёрском шлеме и перчатках

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с тренировки по боксу. Хабиба нечасто можно увидеть в боксёрском шлеме и перчатках.
«Самый главный процесс в подготовке — это тяжёлые спарринги, и одновременно надо думать и о здоровье, чтобы не нагрузить своё тело и держаться золотой середины», — подписал фотографию Нурмагомедов.
Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».
7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американского бойца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. В конце месяца Ризван Магомедов, менеджер Хабиба, сообщил, что в следующий раз его подопечный выйдет в октагон весной 2020 года, однако не сказал, с кем планируется провести поединок.
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