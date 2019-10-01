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Руиса могут дисквалифицировать на два года в случае участия в Олимпийских играх

Руиса могут дисквалифицировать на два года в случае участия в Олимпийских играх
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира в тяжёлом весе Энди Руис может быть дисквалифицирован на два года, если он примет участие в турнире на Олимпийских играх в 2020 году в Токио.

Руис является обладателем поясов WBA, WBO и IBF. При этом, по данным источника, Руис не сможет сразиться за титул WBC в случае участия в Олимпийских играх. В настоящий момент титул WBC принадлежит Деонтею Уайлдеру, с которым Руис хотел встретиться в 2020 году.

«WBC категорически против участия профессиональных боксёров в Олимпийских играх. Это недопустимо, против такого выступают фанаты и эксперты. Олимпийский турнир предназначен для любителей, мы говорим о двух разных видах спорта. Если любой действующий профессиональный боксёр примет участие в Олимпиаде, мы отстраним его минимум на два года», — цитирует президента WBC Маурисио Сулеймана Mirror.

Ранее Руис сообщил, что хотел бы выступить за Мексику на Олимпийских играх. Впрочем, вскоре он удалил твит.

Руис заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх, но затем удалил запись
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