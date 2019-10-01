Руиса могут дисквалифицировать на два года в случае участия в Олимпийских играх

Чемпион мира в тяжёлом весе Энди Руис может быть дисквалифицирован на два года, если он примет участие в турнире на Олимпийских играх в 2020 году в Токио.

Руис является обладателем поясов WBA, WBO и IBF. При этом, по данным источника, Руис не сможет сразиться за титул WBC в случае участия в Олимпийских играх. В настоящий момент титул WBC принадлежит Деонтею Уайлдеру, с которым Руис хотел встретиться в 2020 году.

«WBC категорически против участия профессиональных боксёров в Олимпийских играх. Это недопустимо, против такого выступают фанаты и эксперты. Олимпийский турнир предназначен для любителей, мы говорим о двух разных видах спорта. Если любой действующий профессиональный боксёр примет участие в Олимпиаде, мы отстраним его минимум на два года», — цитирует президента WBC Маурисио Сулеймана Mirror.

Ранее Руис сообщил, что хотел бы выступить за Мексику на Олимпийских играх. Впрочем, вскоре он удалил твит.