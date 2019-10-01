Макгрегор всё ещё хочет выступить на турнире UFC в Дублине в декабре

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что ирландский боец Конор Макгрегор хочет вернуться в октагон на турнире UFC в Дублине, который состоится 14 декабря. Недавно Макгрегор намекнул на возвращение. Но Уайт сразу сообщил, что в это же время будет проходить турнир в Лас-Вегасе.

«Я говорил с Конором и спросил, чего он хочет. Он сказал мне, что хочет выйти в октагон 14 декабря в Дублине», — цитирует Уайта Mirror.

Ранее Уайт говорил, что если Макгрегор откажется от боя, то сможет возобновить карьеру уже в 2019 году. Ирландский боец не выходил в октагон с октября 2018 года. Тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. После боя началась массовая драка, из-за чего оба бойца были дисквалифицированы на длительные сроки.