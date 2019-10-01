Деревянченко: бой с Головкиным — самое тяжёлое испытание в карьере

Украинский боксёр среднего веса Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным.
«Я провёл прекрасный подготовительный лагерь в Калифорнии, должен поблагодарить моих тренеров за то, что я работал в таких замечательных условиях. У меня были превосходные спарринг-партнёры. После них я более чем готов к бою с Головкиным.
Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — за 129 руб. В день боя стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.
Я уверен, что являюсь непобеждённым боксёром. И я планирую доказать свою силу в субботу. Бой не будет простым, Геннадий Головкин — фантастический боец, я очень уважаю его. Уверен, меня ждёт самый сложный бой в карьере, но я к нему готов. Хочу доказать, что Сергей Деревянченко — следующая суперзвезда и чемпион мира с Украины», — цитирует Деревянченко BoxingScene.
- 1 октября 2019
-
19:31
-
18:47
-
17:24
-
16:27
-
16:10
-
15:04
-
14:08
-
13:27
-
12:24
-
11:35
-
11:04
-
10:24
-
09:08
-
00:49
- 30 сентября 2019
-
23:01
-
21:44
-
19:58
-
19:54
-
18:34
-
17:20
-
16:27
-
15:22
-
14:12
-
13:09
-
12:34
-
11:54
-
11:11
-
10:15
-
09:14
-
03:53
-
01:17
- 29 сентября 2019
-
23:26
-
22:15
-
21:43
-
20:59