Деревянченко: бой с Головкиным — самое тяжёлое испытание в карьере

Украинский боксёр среднего веса Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Я провёл прекрасный подготовительный лагерь в Калифорнии, должен поблагодарить моих тренеров за то, что я работал в таких замечательных условиях. У меня были превосходные спарринг-партнёры. После них я более чем готов к бою с Головкиным.

Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — за 129 руб. В день боя стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.

Я уверен, что являюсь непобеждённым боксёром. И я планирую доказать свою силу в субботу. Бой не будет простым, Геннадий Головкин — фантастический боец, я очень уважаю его. Уверен, меня ждёт самый сложный бой в карьере, но я к нему готов. Хочу доказать, что Сергей Деревянченко — следующая суперзвезда и чемпион мира с Украины», — цитирует Деревянченко BoxingScene.