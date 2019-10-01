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Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
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05:00 Мск
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Деревянченко: бой с Головкиным — самое тяжёлое испытание в карьере

Деревянченко: бой с Головкиным — самое тяжёлое испытание в карьере
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр среднего веса Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Я провёл прекрасный подготовительный лагерь в Калифорнии, должен поблагодарить моих тренеров за то, что я работал в таких замечательных условиях. У меня были превосходные спарринг-партнёры. После них я более чем готов к бою с Головкиным.

Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — за 129 руб. В день боя стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.

Я уверен, что являюсь непобеждённым боксёром. И я планирую доказать свою силу в субботу. Бой не будет простым, Геннадий Головкин — фантастический боец, я очень уважаю его. Уверен, меня ждёт самый сложный бой в карьере, но я к нему готов. Хочу доказать, что Сергей Деревянченко — следующая суперзвезда и чемпион мира с Украины», — цитирует Деревянченко BoxingScene.

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