Менеджер Нурмагомедова: Хабиб сейчас, видимо, занимается всякой ерундой
Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что спортсмен продолжает упорно тренироваться, несмотря на внимание со стороны журналистов. Об этом Мендес сказал в видеоблоге AKA Fight News, ответив на вопрос одного из пользователей.
«Хабиб всегда тренируется, а сейчас, видимо, занимается всякой ерундой, связанной с обязательствами со СМИ, и тому подобным. Но он постоянно тренируется», — сказал Мендес.
Нурмагомедов защитил чемпионский титул в лёгком весе, победив 7 сентября в Абу-Даби американца Дастина Порье. Российский боец до сих пор не потерпел ни одного поражения в ММА.
Следующий соперник Нурмагомедова пока неизвестен, но, по всей видимости, им станет Тони Фергюсон.
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