Головкин: немного побаиваюсь, мне предстоит драться с очень сильным соперником

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин поделился ожиданиями от поединка с украинцем Сергеем Деревянченко. Головкин признался, что испытывает волнение. Бой будет проходить в Нью-Йорке (США) в «Мэдисон Сквер Гарден».
«Я очень взволнован, жду с нетерпением. Я рад, что возвращаюсь домой, в свой второй дом. Благодарю за поддержку.
Конечно, я очень хочу провести этот бой. Я работаю с сильнейшими специалистами в мире, у него сильнейший оппонент, Сергей. Я знаю его уже долгие годы, он очень сильный боец.
Это настоящая битва. Если честно, я немного побаиваюсь, ведь мне предстоит драться с очень сильным соперником. Он выглядит здорово, очень силён, чувствует, что настало его время. Но никто не знает, как всё сложится», — цитирует Головкина World Boxing News.
Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — за 129 руб. В день боя стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.
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