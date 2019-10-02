«Наверно, приглашу его на ужин». Тренер Деревянченко пошутил о Головкине

Андре Розьер, тренер украинского боксёра Сергея Деревянченко, который в ближайшие выходные встретится на ринге с бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным из Казахстана, пошутил, что пригласит соперника своего подопечного на ужин. Ранее Розьер готовил к поединкам с Головкиным Дэниела Джейкобса и Кёртиса Стивенса, которые проиграли Геннадию.

«Я уже дважды с ним сталкивался. Это будет уже третий пункт программы, и мне начинает нравиться этот парень. Кажется, мне придётся пригласить его на ужин или что-то в этом духе. Но я ожидаю отличного боя», — цитирует Розьера BoxingScene.

Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — за 129 руб. В день боя стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.

Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Головкин — Деревянченко.

