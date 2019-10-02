В UFC подтвердили бой Усмана и Ковингтона

В UFC подтвердили, что бойцы полусредней весовой категории Камару Усман и Колби Ковингтон проведут титульный поединок на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе, который состоится 14 декабря.
В официальном «инстаграме» UFC опубликовали постер поединка Усмана и Ковингтона.
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
Усман является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе, а Ковингтон выйдет на бой в статусе обязательного претендента на титул.
Усман последний бой в UFC провёл в марте 2019 года, когда его соперником был Тайрон Вудли. Камару победил единогласным решением судей. Всего на его счету 16 боёв в смешанных единоборствах: 15 побед и одно поражение.
Ковингтон имеет такую же статистику выступлений: 15 побед и одно поражение. Последний бой он провёл в августе, когда победил Робби Лоулера единогласным решением судей.
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