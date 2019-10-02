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Следующий бой Махачева состоится в начале 2020 года

Следующий бой Махачева состоится в начале 2020 года
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев следующий бой проведёт в первые месяцы 2020 года. Об этом рассказал Ризван Магомедов, менеджер Махачева.

«Ислам Махачев проведёт следующий бой в начале 2020 года», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Последний поединок Махачев, который входит в команду Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, провёл на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Российский боец победил бразильца Дави Рамоса единогласным решением судей.

Всего на счету Махачева 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед. Единственное поражение Исламу нанёс бразильский боец Адриану Мартинс, победивший его нокаутом в октябре 2015 года.

Ранее Махачев заявил, что хотел бы сразиться с Тони Фергюсоном и Конором Макгрегором.

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