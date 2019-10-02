Нурмагомедову посоветовали не драться по правилам бокса

По мнению генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову не стоит задумываться об участии в боксёрких поединках.
Ранее Федерация бокса России предлагала Нурмагомедову выйти на ринг, причём в качестве одного из потенциальных соперников рассматривался непобеждённый боксёр Флойд Мейвезер. Однако в последнее время ФБР не делала Хабибу подобных предложений.
«Нет, не делали больше предложений. Перейти в бокс из другого спорта — это, как мне кажется, нереально. Если такое произойдёт и кто-то победит в боксе, это будет сенсация. Думаю, что Хабиб в своём спорте показывает и доказывает, что он лучший», — цитирует Кремлёва ТАСС.
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.
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