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Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
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04:00 Мск
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Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку

Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели открытую тренировку в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск. На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF и IBO.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — за 129 руб. В день боя стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.

Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Головкин — Деревянченко.

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