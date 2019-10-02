Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели открытую тренировку в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск. На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF и IBO.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — за 129 руб. В день боя стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.
Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Головкин — Деревянченко.
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