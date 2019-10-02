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Нурмагомедов предположил, что Сен-Пьер худеет ради боя с ним

Нурмагомедов предположил, что Сен-Пьер худеет ради боя с ним
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадский боец Жорж Сен-Пьер опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, сообщив, что провёл 75-часовое голодание.

«Суши стало ещё вкуснее после 75-часового голодания», — подписал фотографию Сен-Пьер.

Посмотреть фотографию похудевшего бойца можно в «Инстаграме».

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оставил комментарий к фотографии Сен-Пьера.

«155 фунтов?» — написал Хабиб, имея в виду, что Сен-Пьер, возможно, хочет сбросить вес до этого показателя, чтобы иметь возможность выйти с ним в октагон.

Ранее Сен-Пьера, который в феврале 2019 года объявил о завершении карьеры, призвали не выходить на бой с Нурмагомедовым, непобеждённым бойцом, на счету которого 28 побед в 28 боях в MMA.

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