Фергюсон опять потроллил Хабиба на тему тирамису
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон вновь подколол Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе. Фергюсон опубликовал в своём «твиттере» шуточное видео с Нурмагомедовым и тирамису.
Бой Фергюсона и Нурмагомедова уже несколько раз срывался, в том числе из-за неудачной весогонки Хабиба.
«Говорил это раньше — скажу опять. Чувак, мне нравится быть черепашкой. Вторник тирамису. Время Хабиба», — написал Фергюсон.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Фергюсон считается одним из возможных следующих соперников Нурмагомедова. Ранее менеджер Хабиба Ризван Магомедов рассказал, когда его подопечный в следующий раз выйдет в октагон.
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных в единоборствах.
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