А. Емельяненко: поддержите Мишу, я буду бить его, ему будет очень больно

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» видео, где призвал болельщиков поддержать стронгмена Михаила Кокляева, который выйдет с ним на ринг 29 ноября.

«Здравствуйте, люди добрые! Мой вес — 112 кг. Моя скорость не упала, у меня добавилось силы.

У меня к вам просьба: хватит на Мишу нападать, поддержите его. Он не понимает, куда он выходит, ему будет крайне тяжело. Достаточно того, что он отважился выйти на ринг. Я буду бить его, и ему будет очень больно», — сказал Емельяненко.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме».

Ранее стали известны гонорары, которые Емельяненко и Кокляев получат за поединок по правилам бокса. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.