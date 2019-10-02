А. Емельяненко: поддержите Мишу, я буду бить его, ему будет очень больно

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» видео, где призвал болельщиков поддержать стронгмена Михаила Кокляева, который выйдет с ним на ринг 29 ноября.
«Здравствуйте, люди добрые! Мой вес — 112 кг. Моя скорость не упала, у меня добавилось силы.
У меня к вам просьба: хватит на Мишу нападать, поддержите его. Он не понимает, куда он выходит, ему будет крайне тяжело. Достаточно того, что он отважился выйти на ринг. Я буду бить его, и ему будет очень больно», — сказал Емельяненко.
Посмотреть видео можно в «Инстаграме».
Ранее стали известны гонорары, которые Емельяненко и Кокляев получат за поединок по правилам бокса. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.
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