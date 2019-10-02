Кевин Ли встретится с Гиллеспи на турнире UFC 244
Боец UFC Кевин Ли вернётся в октагон на турнире UFC 244, который состоится 2 ноября в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба UFC. Соперником Ли станет непобеждённый боец Грегор Гиллеспи.
Кевин Ли проиграл три поединка из последних четырёх и идёт на серии из двух поражений — в декабре 2018 года он проиграл Элу Яквинте, а в мае 2019 года — Рафаэлю дос Аньосу. Всего Ли провёл 22 поединка в профессиональной карьере, в пяти из которых он потерпел поражение.
Грегор Гиллеспи дебютировал в UFC в сентябре 2016 года, проведя с тех пор в промоушене шесть поединков, одержав шесть побед. В последний раз в октагон он выходил 19 января 2019 года на турнире UFC Fight Night 143, победив Янси Медейроса техническим нокаутом во втором раунде.
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