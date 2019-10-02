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Кокляев: Хабиб просто разобрал Порье. Думаю, они так же овец в горах стригут

Кокляев: Хабиб просто разобрал Порье. Думаю, они так же овец в горах стригут
Бокс/ММА / ММА 0

Российский стронгмен Михаил Кокляев, которому предстоит провести подинок с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, поделился впечталениями от поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

«Бой, который вам запомнился сильнее остальных за это время? Конечно же, последний бой Хабиба. Я смотрел, как он Дастина Порье просто разбирает. Знаете, бывает, рыбью голову после ухи разбирают. Думаю, они так же овец в горах стригут. Аккуратно и со знанием дела. Тактично, четко… Вот от этого боя получил удовольствие», — приводит слова Михаила Кокляева Sport24.

Кокляев и Емельяненко проведут бой по правилам бокса 29 ноября. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидает четыре раунда по три минуты.

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