Кокляев: в бою с Емельяненко готовлюсь погибать

Российский стронгмен Михаил Кокляев поделился ожиданиями от предстоящего поединка с российским бойцом ММА Александром Емельяненко. Бой состоится 29 ноября по правилам бокса, спортсменов ждёт четыре раунда.
«Понимаете, это же все равно что экскаватор пошёл против танка. Мне нужно вытащить ковш и давить. Я готовлюсь погибать. Я такой человек и так живу. Нынешнее поколение этого мира… как поколение усилителя вкуса. Я этот мир на одном месте вертел. Понимаю, что он идет не туда. Все эти фриковые бои с Дациками и Тарасовыми, где спортивная составляющая ушла, а пришли хайп и треш. Из олимпийских ценностей мы перешли в хайп и грязь. Я сказал: «Окей». Буду играть по вашим правилам, дорогой мир. Но я привнесу сюда свое мнение, круча этот мир на одном месте. Потому экскаватор и вышел против танка, чтобы суметь перед боем донести что-то», — приводит слова Кокляева Sport24.
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