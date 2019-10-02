Нурмагомедов: в детстве часто задумывался, доживу ли я до 30 лет?

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём детстве и о мыслях, над которыми он задумывался в юном возрасте.



«Вы даже не представляете, что у меня тут в голове творилось, но об одном я задумывался часто в этом возрасте: доживу ли я до 30 лет? Не знаю, почему, но эта мысль часто возникала у меня», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Нурмагомедову исполнился 31 год 20 сентября 2019 года.



7 сентября Хабиб Нурмагомедов успешно провёл вторую защиту титула в лёгком весе UFC, победив временного чемпиона организации Дастина Порье. Предположительно, следующим соперником Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон, однако называются имена Жоржа Сен-Пьера и Конора Макгрегора. Ранее Нурмагомедов говорил, что следующий бой может провести в Москве весной 2020 года.