Тренер Головкина: Альварес не хочет драться с Геннадием

Джонатан Бэнкс, тренер бывшего чемпиона мира Геннадия Головкина, считает, что Сауль Алварес не хочет боя с его подопечным.



«Я даже не думаю о бое с Саулем Альваресом, потому что он не хочет драться. Если он захочет и подпишет все бумаги, то мы буждем только за», — приводит слова Джонатана Бэнкса Boxing News 24.



В следующем поединке Головкин встретится с Сергеем Деревянченко. Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — за 129 руб. В день боя стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.



Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Головкин — Деревянченко.

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