Кокляев: для меня оба Емельяненко — Каины

Российский стронгмен Михаил Кокляев прокомментировал конфликт между своим будущим соперником Александром Емельяненко и его братом, Фёдором.
«Да, я хочу помирить братьев Емельяненко. Когда я вижу человеческую глупость, мне хочется вмешаться. Когда ты идешь по улице и видишь двух конфликтующих людей, как можно пройти мимо? Я так не могу. Пытаюсь что-то объяснить. Нельзя игнорировать бесчинства. Бывало, мне по башке трубой огромной давали, когда я заступался за двух барышень. Но я все равно буду это делать.
Кто виноват в их конфликте? Я вот недавно выложил в «Инстаграм» отрывок из фильма «Остров» Лунгина. Там батюшки разговаривают на тему потребств. И там один батюшка просит другого вспомнить, за что Каин Авеля убил. Сейчас на меня снова польется критика, мол, сами разберутся, не твое дело и все такое. Но лучше плохой мир, чем хорошая война. Для меня они оба — Каин. Посыл такой — не будьте Каинами. Будьте братьями, которые должны решать свои вопросы так, чтобы никто не видел и не слышал. Нам хватает истерического «Дома 2». А когда двое мужчин начинают такими вещами заниматься, я считаю, это неправильно. И не могу пройти мимо», — приводит слова Кокляева Sport24.
Напомним, Фёдор и Александр Емельяненко продолжительное время не общаются, их конфликт иногда выходил и в публичную плоскость.
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