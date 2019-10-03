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Кокляев: Хабиб разобрал Порье, как рыбью голову после ухи

Кокляев: Хабиб разобрал Порье, как рыбью голову после ухи
Бокс/ММА / ММА 0

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал о самом запоминающемся бое за последнее время, а также прокомментировал свою подготовку к бою с Александром Емельяненко.

«Стал больше следить за боями. За боксом, в частности. Надо смотреть на движения, на перемещения. Это же в голове откладывается. Как я научился на гармошке играть? Увидел, как отец это делает. Потом он мне показал пару аккордов, и я научился. То же самое и с гитарой. Понятно, что бокс и гармошка — разные вещи. Но это же навыки, которые человек может приобрести и развить. В общем, смотрю, конечно. Иногда с упоением, а иногда смотришь и начинаешь раздражаться. Бросаю телефон и смотрю с дочкой «Смешарики».

Мне запомнился последний бой Хабиба. Я смотрел, как он Порье просто разбирает. Знаете, как, бывает, рыбью голову после ухи разбирают. Думаю, они так же овец в горах стригут. Аккуратно и со знанием дела. Тактично, чётко… Вот от этого боя я получил удовольствие», — рассказал Кокляев в программе «ХукВам».

Бой Емельяненко — Кокляев состоится 29 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Поединок будет состоять из четырёх раундов и пройдёт по правилам бокса.

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