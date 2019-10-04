Бой Головкин — Деревянченко: успей купить просмотр со скидкой!
Ранним утром 6 октября мск состоится бой, в котором примут участие бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и представитель Украины Сергей Деревянченко. На кону поединка будут стоять титулы по версии IBF и IBO.
На территории РФ просмотр поединка будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — за 129 руб. В день боя стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.
- 4 октября 2019
-
10:01
-
10:00
-
09:20
-
01:03
- 3 октября 2019
-
23:41
-
22:53
-
21:22
-
20:38
-
19:01
-
17:52
-
16:19
-
16:02
-
15:15
-
15:06
-
13:49
-
13:40
-
13:00
-
11:58
-
11:37
-
10:58
-
10:03
-
10:00
-
09:06
-
05:57
-
00:56
-
00:25
- 2 октября 2019
-
23:00
-
22:03
-
20:53
-
19:53
-
18:44
-
17:19
-
16:15
-
15:37
-
14:37
Партнерский контент