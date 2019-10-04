Бой Головкин — Деревянченко: успей купить просмотр со скидкой!

Ранним утром 6 октября мск состоится бой, в котором примут участие бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и представитель Украины Сергей Деревянченко. На кону поединка будут стоять титулы по версии IBF и IBO.

На территории РФ просмотр поединка будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — за 129 руб. В день боя стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.