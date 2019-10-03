Потасовку Емельяненко и Кокляева засняли на видео

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы. Инцидент произошёл вчера, 2 октября.

Во время драки Емельяненко рассёк бровь Кокляеву. Александр и Михаил начали переругиваться, после чего вскочили и принялись кидаться кепкой. Метко брошенная кепка рассекла лицо Кокляеву. Видео потасовки выложили в телеграм-канале Baza.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса, который состоится 29 ноября. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.

Ранее стали известны гонорары, которые Емельяненко и Кокляев получат за поединок.