Потасовку Емельяненко и Кокляева засняли на видео
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы. Инцидент произошёл вчера, 2 октября.
Во время драки Емельяненко рассёк бровь Кокляеву. Александр и Михаил начали переругиваться, после чего вскочили и принялись кидаться кепкой. Метко брошенная кепка рассекла лицо Кокляеву. Видео потасовки выложили в телеграм-канале Baza.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса, который состоится 29 ноября. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.
Ранее стали известны гонорары, которые Емельяненко и Кокляев получат за поединок.
Емельяненко подрался с Кокляевым в баре и разбил ему лицо
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