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«Долго терпел выпады Сани». Кокляев извинился за стычку с Емельяненко

«Долго терпел выпады Сани». Кокляев извинился за стычку с Емельяненко
Бокс/ММА / ММА 0

Стронгмен Михаил Кокляев, устроивший потасовку с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, извинился перед болельщиками за инцидент. Кокляев записал видеообращение к болельщикам и опубликовал его в своём «инстаграме».

«Друзья, приношу извинения за то, что не сдержал эмоции, но долго терпел выпады Сани. Сечка до боя заживёт, нормально всё, всем пока, работаем дальше», — сказал Кокляев.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме».

Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы. Инцидент произошёл вчера, 2 октября. Во время драки Емельяненко рассёк бровь Кокляеву. Александр и Михаил начали переругиваться, после чего вскочили и принялись кидаться кепкой. Метко брошенная кепка рассекла лицо Кокляеву.

Емельяненко подрался с Кокляевым в баре и разбил ему лицо
Потасовку Емельяненко и Кокляева засняли на видео
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