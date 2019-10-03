«Клоунада». Тактаров не поверил в искренность эмоций Емельяненко и Кокляева

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал стычку Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, которые вчера, 2 октября, устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы. Емельяненко и Кокляев начали переругиваться, после чего вскочили и принялись кидаться кепкой. Метко брошенная кепка рассекла лицо Михаилу.
По мнению Тактарова, этот инцидент не более чем часть шоу и служит раскруткой боксёрского поединка спортсменов, который состоится 29 ноября.
«Я хочу такую бейсболку, это первое, что я желаю сейчас. Такой бейсболкой, значит, можно защищаться на улице. Вот нападут на меня хулиганы, я кину им в лицо. Понятно, что это клоунада.
То, что сейчас делают Кокляев и Емельяненко-младший, — они молодцы. Из ничего раскрутили. Они взяли высоту, для этого ещё ведь нужно иметь свойственный юмор. Они неплохо начали, народ хавает, людям нужны такие шоу, молодцы», — цитирует Тактарова Sport24.
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