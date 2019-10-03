В UFC объяснили, что должен сделать Нурмагомедов ради боя с Сен-Пьером

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что должен сделать российский боец Хабиб Нурмагомедов, чтобы выйти в октагон с Жоржем Сен-Пьером. По словам Уайта, в первую очередь Хабиб должен сразиться с Тони Фергюсоном и победить его, после чего можно будет думать об организации его поединка с Сен-Пьером.

«Сперва он должен сразиться с Тони. Да, Тони против Хабиба. Конечно, если Хабиб победит, его поединок с Жоржем Сен-Пьером было бы прикольно организовать», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Ранее похудевший Сен-Пьер выложил в «Инстаграм» фото и сообщил, что прошёл 75-часовое голодание. Хабиб предположил, что Жорж худеет именно ради того, чтобы сразиться с ним.

Также Нурмагомедов, по словам его отца Абдулманапа, не против выйти в октагон в Москве с Конором Макгрегором. С кем Хабиб проведёт следующий поединок, пока неизвестно, однако его менеджер Ризван Магомедов уже назвал дату боя.

Нурмагомедов предположил, что Сен-Пьер худеет ради боя с ним