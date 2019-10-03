Головкин раскритиковал журналистов за однотипные вопросы об Альваресе

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин раскритиковал журналистов за однотипные вопросы о Сауле Альваресе.



«Я не знаю, кто победит, но Ковалёв выиграет от этого боя больше, чем Альварес. Я не устал от вопросов, мне интересно наблюдать за вами. Вы должны задавать разные интересные вопросы. Но вы все зациклены на Канело. Я теряю интерес, когда постоянно слышу вопросы только о Канело. Вы очень слабые. Проблема в вас, а не во мне», — сказал Головкин на пресс-конференции.



В следующем поединке Головкин встретится с Сергеем Деревянченко, бой состоится в ночь с 5 на 6 октября мск в Нью-Йорке.



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