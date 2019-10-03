Головкин раскритиковал журналистов за однотипные вопросы об Альваресе

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин раскритиковал журналистов за однотипные вопросы о Сауле Альваресе.
«Я не знаю, кто победит, но Ковалёв выиграет от этого боя больше, чем Альварес. Я не устал от вопросов, мне интересно наблюдать за вами. Вы должны задавать разные интересные вопросы. Но вы все зациклены на Канело. Я теряю интерес, когда постоянно слышу вопросы только о Канело. Вы очень слабые. Проблема в вас, а не во мне», — сказал Головкин на пресс-конференции.
В следующем поединке Головкин встретится с Сергеем Деревянченко, бой состоится в ночь с 5 на 6 октября мск в Нью-Йорке.
Геннадий «GGG» Головкин – Сергей «Техник» Деревянченко. Бой за пояс чемпиона мира эксклюзивно на территории РФ покажет только «Чемпионат». Трансляция в hd-качестве, в записи и без спойлеров. Комментируют Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший. Специальные условия до 5 октября — 129 руб. за все бои вечера. С 6 октября стоимость составит 169 руб. Для покупки самого зрелищного боя осени перейдите по ссылке.
- 3 октября 2019
-
19:01
-
17:52
-
16:19
-
16:02
-
15:15
-
15:06
-
13:49
-
13:40
-
13:00
-
11:58
-
11:37
-
10:58
-
10:03
-
10:00
-
09:06
-
05:57
-
00:56
-
00:25
- 2 октября 2019
-
23:00
-
22:03
-
20:53
-
19:53
-
18:44
-
17:19
-
16:15
-
15:37
-
14:37
-
14:03
-
13:29
-
13:15
-
12:14
-
11:16
-
11:04
-
10:13
-
10:02