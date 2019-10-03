Лилия Алетбаева вышла во второй круг чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ

Россиянка Лилия Алетбаева вышла во второй круг проходящего в эти дни чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ. Алетбаева выступает в категории до 51 кг.



В бою первого круга россиянка победила представительницу Алжира Румайсу Буалам единогласным решением судей. В следующем раунде спортсменку ждёт соперничество с бразильянкой Грациэли Соузой де Жезус. Поединок второго круга чемпионата мира в весовой категории до 51 кг пройдет 8 октября.



Чемпионат мира по боксу продлится до 13 октября.



Алетбаева является двуркратной чемпионкой России — она брала золотые медали первенства страны в 2014 и 2019 годах.