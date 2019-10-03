Лилия Алетбаева вышла во второй круг чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Россиянка Лилия Алетбаева вышла во второй круг проходящего в эти дни чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ. Алетбаева выступает в категории до 51 кг.
В бою первого круга россиянка победила представительницу Алжира Румайсу Буалам единогласным решением судей. В следующем раунде спортсменку ждёт соперничество с бразильянкой Грациэли Соузой де Жезус. Поединок второго круга чемпионата мира в весовой категории до 51 кг пройдет 8 октября.
Чемпионат мира по боксу продлится до 13 октября.
Алетбаева является двуркратной чемпионкой России — она брала золотые медали первенства страны в 2014 и 2019 годах.
- 3 октября 2019
-
19:01
-
17:52
-
16:19
-
16:02
-
15:15
-
15:06
-
13:49
-
13:40
-
13:00
-
11:58
-
11:37
-
10:58
-
10:03
-
10:00
-
09:06
-
05:57
-
00:56
-
00:25
- 2 октября 2019
-
23:00
-
22:03
-
20:53
-
19:53
-
18:44
-
17:19
-
16:15
-
15:37
-
14:37
-
14:03
-
13:29
-
13:15
-
12:14
-
11:16
-
11:04
-
10:13
-
10:02
Партнерский контент