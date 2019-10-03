57-летний Холлифилд проведёт выставочный бой в Японии

Бывший четырёхкратный чемпион мира в тяжёлом весе Эвандер Холифилд проведёт выставочный поединок в Японии, сообщает TMZ Sports.

57-летний американский боксёр сообщил, что планирует принять участие в выставочном поединке, доходы от которого пойдут на благотворительность. Предполагается, что мероприятие состоится в 2020 году.

Холифилд не выходил на ринг с 2011 года. Тогда он в заключительном поединке победил Брайана Нильсена.

Пока неизвестно, кто станет соперником Холифилда. Американский боксёр отметил, что находится в прекрасной форме, хоть и давно не выходил на ринг.

Холифилд пройдёт по стопам соотечественника, Флойда Мейвезера-младшего, который в конце 2018 года провёл выставочный бой в Японии.