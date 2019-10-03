Экс-чемпион UFC Биспинг в прямом эфире вытащил глазной протез
Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг наглядно продемонстрировал, почему в последнее время он регулярно появляется в солнцезащитных очках. Биспинг принял участие в подкасте и показал всем глазной протез.
«Вот почему я должен носить эти чёртовы очки», — сказал Биспинг и вытащил из глазного яблока протез, чем шокировал ведущего и фанатов.
Видео можно посмотреть на канале MMA Rewatch в YouTube.
У Биспинга проблемы со зрением начались в 2013 году после боя с Витором Белфортом.
Американский боец в последние годы своей карьеры уже фактически ничего не видел одним глазом. Спортсмен рассказывал, что проводить бои в таком состоянии было практически невозможно. Он говорил также, что не жалеет о своём выборе.
Биспинг: с 2013 года мой правый глаз фактически ничего не видел
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