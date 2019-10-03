Экс-чемпион UFC Биспинг в прямом эфире вытащил глазной протез

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг наглядно продемонстрировал, почему в последнее время он регулярно появляется в солнцезащитных очках. Биспинг принял участие в подкасте и показал всем глазной протез.

«Вот почему я должен носить эти чёртовы очки», — сказал Биспинг и вытащил из глазного яблока протез, чем шокировал ведущего и фанатов.

Видео можно посмотреть на канале MMA Rewatch в YouTube.

У Биспинга проблемы со зрением начались в 2013 году после боя с Витором Белфортом.

Американский боец в последние годы своей карьеры уже фактически ничего не видел одним глазом. Спортсмен рассказывал, что проводить бои в таком состоянии было практически невозможно. Он говорил также, что не жалеет о своём выборе.