Глава Bellator рассказал, кого пригласит на турнир в Россию

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, какие бойцы могут выступить на планируемом турнире организации в России.

«Меня впечатлил Сергей Харитонов. У него потрясающая серия. Он может победить любого в любой день. Следим за ним, пока он на своём пути всех уничтожает.

Многого ожидаем и от Виталия Минакова. Ему нужны ещё бои. Добавьте к ним Фёдора Емельяненко и Андрея Корешкова — вот и получается очень хороший список для турнира в России», — приводит слова Кокера RT.

Ранее Кокер объявил, что Фёдор Емельяненко проведёт ещё три боя, причём последний — в России, после чего завершит карьеру.

Всего на счету Емельяненко 38 побед в 45 поединках в смешанных единоборствах. Российский боец потерпел шесть поражений, а ещё один бой был признан несостоявшимся.