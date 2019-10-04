Кокляев рассказал, как потратит гонорар за бой с Емельяненко

Стронгмен Михаил Кокляев рассказал в своём «инстаграме», как распорядится деньгами, которые получит за бой с Александром Емельяненко. Кокляев и Емельяненко сразятся по правилам бокса 29 ноября.
«Советуют благотворительностью заняться. Когда мы желаем друг другу всех благ, это же нормально? Я вот желаю всех благ своей семье, поэтому хочу перевести семью из съёмной квартиры в своё жильё. Разве это плохо?
Да, часть денег пойдёт на благотворительность. Я уже знаю, кому отдам часть этих денег, которых пока ещё нет», — сказал Кокляев.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Ранее стали известны гонорары, которые Кокляев и Емельяненко получат за поединок.
2 октября Емельяненко и Кокляев устроили перепалку, в результате которой Михаил получил рассечение — Александр попал в него кепкой.
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