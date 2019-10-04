Лидера рейтинга UFC обвинили в пристрастии к наркотикам

Фрэнк Лестер, бывший тренер чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории Джона Джонса, занимающего первое место в сводном рейтинге организации вне зависимости от весовой категории, обвинил спортсмена в пристрастии к наркотикам. По словам Лестера, Джонс перед тренировкой не стесняется выкурить небольшой косяк.

«Ему нравится сначала найти свою волну, понимаете, о чём я? Перед каждой тренировкой Джонсу нравится собрать всех тренеров, послушать Боба Марли и выкурить небольшой косяк.

Мы садимся в его джип и колесим по округе, курим, а затем возвращаемся. Разминаемся. Всегда молимся перед тренировкой и после неё. Иногда читает молитву Джон, а иногда просит меня», — приводит слова Лестера MMA Fighting.

Вторую строчку в сводном рейтинге UFC занимает российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион организации в лёгком весе.