Лидера рейтинга UFC обвинили в пристрастии к наркотикам

Фрэнк Лестер, бывший тренер чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории Джона Джонса, занимающего первое место в сводном рейтинге организации вне зависимости от весовой категории, обвинил спортсмена в пристрастии к наркотикам. По словам Лестера, Джонс перед тренировкой не стесняется выкурить небольшой косяк.
«Ему нравится сначала найти свою волну, понимаете, о чём я? Перед каждой тренировкой Джонсу нравится собрать всех тренеров, послушать Боба Марли и выкурить небольшой косяк.
Мы садимся в его джип и колесим по округе, курим, а затем возвращаемся. Разминаемся. Всегда молимся перед тренировкой и после неё. Иногда читает молитву Джон, а иногда просит меня», — приводит слова Лестера MMA Fighting.
Вторую строчку в сводном рейтинге UFC занимает российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион организации в лёгком весе.
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