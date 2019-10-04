Адесанья хочет стать первым бойцом UFC, заработавшим $ 100 млн

Временный чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья не планирует возвращаться в бокс. Боец ММА рассказал, что планирует заработать большие деньги в UFC. По мнению Исраэля, он может стать первым человеком в UFC, который заработает $ 100 млн.

«Вовсе необязательно идти в бокс, чтобы заработать $ 100 млн. Это возможно и в UFC. Только Мейвезер столько заработал. Такие же гонорары были у Макгрегора, но после того, как он подрался с Мейвезером. Это было эффектом Флойда.

Я могу стать первым человеком в UFC, который заработает $ 100 млн. Дело не в деньгах, я делаю это ради наследия», — цитирует Адесанью MMA Fighting.

Очередной бой Исраэль проведёт завтра, 5 октября, на турнире UFC 243 в Мельбурне (Австралия). Его соперником будет Роберт Уиттакер.