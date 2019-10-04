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Уайлдер: Усик для меня не угроза, он слишком маленький

Уайлдер: Усик для меня не угроза, он слишком маленький
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер назвал боксёров, которые его больше всего впечатляют. Кроме того, Уайлдер поделился мнением об украинце Александре Усике, который перешёл в тяжёлой весе.

«Усик для меня не является угрозой. Он слишком маленький для меня. Да, он много двигается и так далее, но меня это не пугает.

В Великобритании очень хорошие молодые боксёры. Мне действительно нравится Даниэль Дюбуа. Мне нравится этот парень, он силён, дисциплинирован. Он выглядит так, будто выполняет какое-то задание.

Желаю ему удачи, думаю, он будет хорошим претендентом, не так важно, речь идёт обо мне или о ком-то другом. Думаю, однажды он будет претендовать на титул чемпиона мира», — цитирует Уайлдера Sky Sports.

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