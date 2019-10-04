Пакьяо сообщил о переговорах с Мейвезером

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо сообщил, что ведёт переговоры с бывшим чемпионом мира Флойдом Мейвезером-младшим о возможном бое-реванше. Соперники впервые встретились 2 мая 2015 года. Тогда победу по очкам одержал Мейвезер. С тех пор неоднократно возникали слухи о реванше, но он пока так и не состоялся. При этом Мейвезер уже завершил карьеру, Пакьяо продолжает выступать.

«Моя команда ведёт переговоры с его командой. Пока речь идёт только о формальных переговорах. Не знаю, что там произойдёт», — цитирует Пакьяо The National.

В последние годы Мейвезер проводил только выставочные поединки. Так, он победил ирландского бойца ММА Конора Макгрегора и японского бойца ММА. Пакьяо ранее одержал победу над американским боксёром Китом Турманом.