Польская боксёрша получила пощёчину после того, как поцеловала соперницу

Польская боксёрша Ева Бродницка спровоцировала потасовку во время дуэли взглядов с аргентинкой Эдит Соледад Матиссе. Соперницы оспорят чемпионский пояса WBO во втором полулёгком весе.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ABC Deportes.

Бродницка поцеловала соперницу в губы во время дуэли взглядов. После этого Матиссе дала пощёчину оппонентке. Сперва организаторы восприняли происходящее с юмором, но затем им пришлось вмешаться, чтобы спортсменки не перевели конфликт в полноценную драку. В итоге удалось разнять соперниц.

Бой Бродницки и Матиссе состоится 4 октября. Польская спортсменка одержала 17 побед и не потерпела ни одного поражения, её соперница выиграла 16 боёв и потерпела 10 поражений при одной ничьей.