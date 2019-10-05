Уиттакер: Нурмагомедов — настоящий феномен

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер признался, что испытывает большое уважение к чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Я большой фанат Хабиба. Считаю его феноменальным бойцом, который творит невероятные вещи. Он обладает удивительным арсеналом. Его кардио и выносливость удивительны.

Мне нравится, что он прямолинеен. Я действительно отношусь к нему с огромным уважением. Все бойцы, соперники прекрасно знают, что он будет делать. Но всё равно никто не может его остановить. Он — настоящий феномен», — цитирует Уиттакера MMA Fighting.

Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в UFC. Последний бой Хабиб провёл 7 сентября 2019 года, в Абу-Даби он защитил пояс UFC, победив Дастина Порье.