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Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
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Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов после взвешивания

Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов после взвешивания
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Нью-Йорке (США) состоялась официальная процедура взвешивания между бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.

Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг. После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.

Бой Головкин — Деревянченко состоится 5 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На кону будут стоять титул IBF.

Геннадий «GGG» Головкин – Сергей «Техник» Деревянченко. Бой за пояс чемпиона мира эксклюзивно на территории РФ покажет только «Чемпионат». Трансляция в hd-качестве, в записи и без спойлеров. Комментируют Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший. Специальные условия до 5 октября — 129 руб. за все бои вечера. С 6 октября стоимость составит 169 руб. Для покупки самого зрелищного боя осени перейдите по ссылке.

Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Головкин — Деревянченко.

Посмотреть видео можно в «твиттере»DAZN USA.

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