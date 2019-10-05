Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов после взвешивания

В Нью-Йорке (США) состоялась официальная процедура взвешивания между бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.
Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг. После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.
Бой Головкин — Деревянченко состоится 5 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На кону будут стоять титул IBF.
Геннадий «GGG» Головкин – Сергей «Техник» Деревянченко. Бой за пояс чемпиона мира эксклюзивно на территории РФ покажет только «Чемпионат». Трансляция в hd-качестве, в записи и без спойлеров. Комментируют Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший. Специальные условия до 5 октября — 129 руб. за все бои вечера. С 6 октября стоимость составит 169 руб. Для покупки самого зрелищного боя осени перейдите по ссылке.
Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Головкин — Деревянченко.
Посмотреть видео можно в «твиттере»DAZN USA.
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