Токов отправил в нокаут Дарпиняна на турнире Bellator 229
Российский боец смешанного стиля Александр Токов одержал победу над представителем Армении Грачо Дарпиняном на турнире Bellator 229.
Бой состоялся в Темекуле (Калифорния, США). Российский боец владел преимуществом и смог одержать досрочную победу над своим соперником. Поединок был остановлен во втором раунде на отметке 4.38. Токов в партере заблокировал руки соперника и провёл серию ударов, заставив рефери засчитать Дарпиняну технический нокаут.
Таким образом, Александр Токов одержал 29-ю победу в карьере при 2 поражениях. В Bellator россиянин отпраздновал пятую победу. Дарпинян в свою очередь допустил 9-е поражение в 18 боях.
В главном бою турнира встретятся Андрей Корешков и Лоренс Ларкин.
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