Уиттакер оказался тяжелее Адесаньи, Яквинта и Хукер показали одинаковый вес
Несколько часов назад в Мельбурне завершилась церемония взвешивания на турнире UFC 243, в главном поединке которого встретятся чемпион организации в среднем весе Роберт Уиттакер и временный чемпион Исраэль Адесанья. Оба спортсмена смогли уложиться в лимит среднего веса. Уиттакер оказался немного тяжелее Адесаньи — он показал на весах 185 фунтов против 184 у Исраэля.
В соглавном поединке встретятся бывший претендент на звание чемпиона UFC в лёгком весе Эл Яквинта и Дэн Хукер.
UFC 243. Взвешивание. Основной кард
Роберт Уиттакер (185 фунтов) — Исраэль Адесанья (184)
Дэн Хукер (155) — Эл Яквинта (155)
Сергей Спивак (233) — Тай Туиваса (264)
Люк Джумо (171) — Диего Лима (171)
Джастин Тафа (265) — Йорган Де Кастро (265)
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