Прямая видеотрансляция боя Головкин – Деревянченко пройдёт на «Чемпионате»

Ранним утром 6 октября мск состоится бой, в котором примут участие бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и представитель Украины Сергей Деревянченко. На кону поединка будут стоять титулы по версии IBF и IBO.



Также в рамках вечера бокса пройдут бои Ивана Баранчика с Габриэлем Брасеро и непобеждённого Исраила Мадримова из Узбекистана с мексиканцем Алехандро Баррерой.



Начало вечера бокса запланировано на 4:00 мск, главный бой вечера начнётся, ориентировочно, в 5:00 мск.



Бой за пояс чемпиона мира между Головкиным и Деревянченко эксклюзивно на территории РФ покажет только «Чемпионат». Трансляция в hd-качестве, в записи и без спойлеров. Комментируют Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший. Специальные условия до 5 октября — 129 руб. за все бои вечера. С 6 октября стоимость составит 169 руб. Для покупки самого зрелищного боя осени перейдите по ссылке.



Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Головкин — Деревянченко.

Головкин — Деревянченко: бой за титул чемпиона мира! LIVE Вы сможете увидеть возвращение легендарного GGG только на «Чемпионате»!