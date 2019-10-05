Российские тайбоксёры успешно выступили в полуфиналах первенства мира

В турецкой Анталье завершился четвёртый день первенства мира по тайскому боксу, по итогам которого определились финалисты в трёх возрастных категориях. Российские тайбоксёры вышли победителями в большинстве поединков. Таким образом в финалы вышли 32 россиянина, а 18 спортсменов получили бронзовые награды.



Результаты полуфинальных поединков с участием российских спортсменов



Юниоры. До 48 кг. 1/2 финала. Амирхан Закриев (Россия) — Салих Самет Оруч (Турция) — победа Оруча по очкам (29:28)

Юниорки. До 48 кг. 1/2 финала. Софья Бахтерева (Россия) — Лиане Бенито (Филиппины) — победа Бахтеревой по очкам (30:27)

Юниоры. До 51 кг. 1/2 финала. Денис Ерин (Россия) — Райли Фоден (Канада) — победа Фодена по очкам (29:28)

Юниорки. До 51 кг. 1/2 финала. Любовь Плахова (Россия) — Шарлотт Джоан Грей (Великобритания) — победа Плаховой 29:28

Юниоры. До 57 кг. 1/2 финала. Данила Хрулёв (Россия) — Филипп аль Саксак (Швеция) — досрочная победа Хрулёва во втором раунде

Юниоры. До 63,5 кг. 1/2 финала. Иван Ермаков (Россия) — Хоакин Фернандес (Перу) — победа Ермакова по очкам (30:27)

Юниоры. До 67 кг. 1/2 финала. Диана Филатова (Россия) — Мохаесе Разави (Иран) — досрочная победа Филатовой во втором раунде

Юниоры. До 71 кг. 1/2 финала. Никита Максимец (Россия) — Мариос Гушо (Греция) — досрочная победа Максимца во втором раунде

Юниоры. До 71 кг. 1/2 финала. Игорь Екименко (Россия) — Доминикас Диркстыс (Литва) — победа Екименко по очкам (30:27)

Юниоры. До 81 кг. 1/2 финала. Евгений Пахомов (Россия) — Миразизбек Кокирджонов (Узбекистан) — досрочная победа Пахомова в первом раунде

Юниоры. До 86 кг. 1/2 финала. Даниял Акаев (Россия) — Иван Эйсмант (Беларусь) — победа Акаева по очкам (30:27)

Юниоры. До 91 кг. 1/2 финала. Матвей Лобановский (Россия) — Никита Куница (Беларусь) — победа Куницы по очкам (30:27)

Юниоры. Свыше 91 кг. 1/2 финала. Валерий Коваленко (Россия) — Нави Рашидизаде (Иран) — победа Коваленко по очкам (29:28)

Юниорки. До 57 кг. 1/2 финала. Маргарита Войтович (Россия) — Султан Зилан (Турция) — победа Зилан по очкам (30:27)

Юниорки. До 60 кг. 1/2 финала. Варвара Иванова (Россия) — Майя Калаш (Ливан) — победа Калаш по очкам (30:26)

Старшие юноши. До 38 кг. 1/2 финала. Джамбулат Хаджимурадов (Россия) — Джаввад Хейр Эль Дин (Израиль) — победа Хаджимурадова по очкам (30:27)

Старшие юноши. До 40 кг. 1/2 финала. Давид Мурадян (Россия) — Мурад Нурузаде (Азербайджан) — победа Мурадяна по очкам (30:27)

Старшие девушки. До 42 кг. 1/2 финала. Ольга Наумкина (Россия) — Фатма Зехра Бас (Турция) — досрочная победа Наумкиной в первом раунде

Старшие юноши. До 48 кг. 1/2 финала. Важе Мнацаканян (Россия) — Алиреза Рахими Шахвари (Иран) — победа Шахрави по очкам (28:29)

Старшие девушки. До 48 кг. 1/2 финала. Ксения Бондарчук (Россия) — Апхичая Плиаджантуек (Таиланд) — победа Плиаджантуек по очкам (30:27)

Старшие девушки. До 57 кг. 1/2 финала. Ксения Гуменная (Россия) — Аня Фэй Картер (Великобритания) — победа Гуменной по очкам (29:28)

Старшие юноши. До 60 кг. 1/2 финала. Кирилл Грибов (Россия) — Рахат Биназар (Казахстан) — победа Грибова по очкам (30:27)

Старшие девушки. До 60 кг. 1/2 финала. Ангелина Синюкова (Россия) — Айлин Дилия Аяз (Великобритания) — досрочная победа Синюковой в первом раунде

Старшие юноши. До 63,5 кг. 1/2 финала. Семён Бондаренко (Россия) — Джозеф Кристофер Райан (Великобритания) — победа Райана по очкам (30:27)

Старшие юноши. До 67 кг. 1/2 финала. Руслан Гарифулин (Россия) — Тайсон Айреланд (Австралия) — победа Гарифулина по очкам (30:27)

Старшие юноши. До 71 кг. 1/2 финала. Егор Шишков (Россия) — Хусейн Чан Окур (Турция) — победа Шишкова по очкам (30:27)

Старшие юноши. До 75 кг. 1/2 финала. Никита Заякин (Россия) — Папайотис Анагностопулос (Греция) — досрочная победа Заякина в третьем раунде

Старшие юноши. До 81 кг. 1/2 финала. Эльмир Гусейнов (Россия) — Сейит Али Чиван (Турция) — победа Чивана по очкам (30:27)

Старшие юноши. Свыше 81 кг. 1/2 финала. Рустам Фефелов (Россия) — Мехди Хасани Дахеж (Иран) — досрочная победа Фефелова в первом раунде

Девушки. До 32 кг. 1/2 финала. Ангелина Мозалева (Россия) — Глземнур Татли (Турция) — победа Татли по очкам (30:27)

Юноши. До 34 кг. 1/2 финала. Ян Янковский (Россия) — Рамадан Ондаш (Ливан) — победа Янковского по очкам (29:28)

Девушки. До 34 кг. 1/2 финала. Аксинья Малова (Россия) — Амонван Кеонманее (Таиланд) — победа Кеонманее ввиду неявки соперницы

Юноши. До 36 кг. 1/2 финала. Артём Кесьян (Россия) — Ясин Чавгин (Турция) — победа Кесьяна по очкам (30:27)

Девушки. До 36 кг. 1/2 финала. Анжелика Чистякова (Россия) — Амелин Гершон (Бельгия) — победа Гершон по очкам (30:27)

Девушки. До 38 кг. 1/2 финала. Виктория Русинова (Россия) — Арианна Рубен (Тринидад и Тобаго) — победа Русиновой по очкам (30:27)

Девушки. До 40 кг. 1/2 финала. Милана Коваленко (Россия) — Ангелина Якубовская (Беларусь) — победа Коваленко (29:28)

Юноши. До 42 кг. 1/2 финала. Роман Зуев (Россия) — Папангкорт Чансопха (Таиланд) — победа Чансопха по очкам (29:28)

Юноши. До 44 кг. 1/2 финала. Вячеслав Евсюков (Россия) — Исмаил Хасиев (Казахстан) — победа Евсюкова по очкам (30:27)

Девушки. До 44 кг. 1/2 финала. Дарья Смирнова (Россия) — Виктория Йилкова (Чехия) — победа Йилковой по очкам (30:26)

Девушки. До 44 кг. 1/2 финала. Иван Кривицкий (Россия) — Ахават Хашем Гордон (Израиль) — победа Гордона по очкам (30:27)

Юноши. До 48 кг. 1/2 финала. Тимофей Инкирев (Россия) — Артём Третьяк (Эстония) — победа Инкирева по очкам (30:27)

Юноши. До 50 кг. 1/2 финала. Валентин Можаров (Россия) — Джейден Ривз (США) — досрочная победа Можарова в третьем раунде.

Юноши. До 52 кг. 1/2 финала. Влаислав Пеньков (Россия) — Максим Волткович (Беларусь) — победа Пенькова по очкам (30:27)

Юноши. До 54 кг. 1/2 финала. Юрий Красиков (Россия) — Экин Чиг Шечим (Турция) — победа Шечима по очкам (30:27)

Юноши. До 56 кг. 1/2 финала. Никита Дырдин (Россия) — Роман Митяев (Эстония) — победа Митяева по очкам (30:18)

Девушки. До 56 кг. 1/2 финала. Анна Хорошенкова (Россия) — Рья Хенейр (Новая Зеландия) — досрочная победа Хорошенковой во втором раунде.

Девушки. До 58 кг. 1/2 финала. Руслана Гараева (Россия) — Джада-Шей Помана (Новая Зеландия) — победа Гараевой по очкам (30:27).

Юноши. До 67 кг. 1/2 финала. Максим Юсупов (Россия) — Эртугрюл Гази Шахин (Турция) — победа Шахина по очкам (30:27)

Юноши. До 71 кг. Финал. Владислав Сайк (Россия) — Таха Абдулла Фират (Турция) — победа Сайка по очкам (29:28)

Юноши. Свыше 71 кг. Финал. Эдуард Шмидт (Россия) — Мехран Эспанани (Иран) — победа Шмидта ввиду дисквалификации соперника в первом раунде