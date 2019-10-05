Одна из красивейших девушек в MMA Перл Гонсалес вновь победила

В Канзасе (США) в ночь с 4 на 5 октября мск состоялся турнир по смешанным единоборствам InvictaFC 37. В главном поединке турнира встретились бывшая представительница UFC Перл Гонсалес и Броган Санчес. Поединок продлился все три раунда и закончился победой Гонсалес единогласным решением судей — все три судьи отдали ей победу во всех раундах со счётом 10:9. Для Санчес это поражение стало первым в карьере.
В соглавном поединке турнира бывшая представительница Fight Nights Global Мария Агапова победила Мариллью Сантос техническим нокаутом в первом раунде.
На турнире прошло семь поединков, пять из которых завершились досрочно: два — нокаутом, три — приёмом.
Invicta FC. Основной кард
Перл Гонсалес — Броган Санчес — победа Гонсалес единогласным решением судей
Мария Агапова — Марилья Сантос — победа Агаповой техническим нокаутом в первом раунде
Кэй Хансен — Николь Кальяри — победа Хансен приёмом в третьем раунде
Линдси ван Зандт — Шино ван Хус — победа ван Зандт техническим нокаутом в первом раунде
Линда Михалек — Мариса Мессер-Беленчия — победа Михалек единогласным решением судей
Хоуп Чейз — Меган Коули — победа Чейз примом в первом раунде
Клэр Джонсон — Джордан Каазе — победа Джонсон приёмом в третьем раунде
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