Одна из красивейших девушек в MMA Перл Гонсалес вновь победила

В Канзасе (США) в ночь с 4 на 5 октября мск состоялся турнир по смешанным единоборствам InvictaFC 37. В главном поединке турнира встретились бывшая представительница UFC Перл Гонсалес и Броган Санчес. Поединок продлился все три раунда и закончился победой Гонсалес единогласным решением судей — все три судьи отдали ей победу во всех раундах со счётом 10:9. Для Санчес это поражение стало первым в карьере.

В соглавном поединке турнира бывшая представительница Fight Nights Global Мария Агапова победила Мариллью Сантос техническим нокаутом в первом раунде.



На турнире прошло семь поединков, пять из которых завершились досрочно: два — нокаутом, три — приёмом.



Invicta FC. Основной кард



Перл Гонсалес — Броган Санчес — победа Гонсалес единогласным решением судей

Мария Агапова — Марилья Сантос — победа Агаповой техническим нокаутом в первом раунде

Кэй Хансен — Николь Кальяри — победа Хансен приёмом в третьем раунде

Линдси ван Зандт — Шино ван Хус — победа ван Зандт техническим нокаутом в первом раунде

Линда Михалек — Мариса Мессер-Беленчия — победа Михалек единогласным решением судей

Хоуп Чейз — Меган Коули — победа Чейз примом в первом раунде

Клэр Джонсон — Джордан Каазе — победа Джонсон приёмом в третьем раунде