Головкин рассказал о возможности перехода в суперсредний вес

Бывший чемпион мира по боксу в средней весовой категории представитель Казахстана Геннадий Головкин рассказал о возможногсти перехода в суперсредний вес.



«Если хотите увидеть меня в суперсреднем весе, то предложите мне хорошего соперника. Это стало бы временным шагом, потому что я средневес в естественных условиях. Суперсредний вес будет уже за пределами моей зоны комфорта. В среднем весе мне гораздо комфортнее», — приводит слова Геннадия Головкина BoxingScene.



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