Стангрит: Деревянченко сделает все, чтобы вырвать победу над Головкиным

Известный российский комментатор Григорий Стангрит поделился прогнозом на предстоящий бой бывшего чемпиона мира по боксу в среднем весе Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.



«Деревянченко от предыдущих соперников Головкина отличает его обширная любительская база. У него там больше 300 боев по любителям, он выступал в WSB, которая была промежуточным шагом между аматорами и профи.



Украинец – соперник, у которого то же богатая любительская база, у которого уже есть опыт на профи-ринге.



Здесь очень важен вопрос мотивации: и с одной из другой стороны.



Для Деревянченко победа в этом бою открывает шансы для реванша с Головкиным, за который украинец уже получит совсем другой гонорар, для боя с Саулем Альваресом, с которым можно заработать вообще огромные деньги.



Мне кажется, что Деревянченко сделает все, чтобы попробовать вырвать эту победу. Однако это будет очень тяжело, это будет очень непросто, украинца ждет самый сложный бой в его карьере.



Головкин – самый сложный, самый опасный и самый опытный соперник в карьере Деревянченко.



Головкин в большей части привык идти на соперника. И эта ситуация для него уже привычная. Он любит сам прессинговать. Если каким-то образом Деревянченко сможет не дать Головкину отъедать пространство ринга, а наоборот – его самого спихивать, то у него будут достаточно неплохие шансы, чтобы побороться за победу.



Также украинцу нужно найти свое самое пиковое состояние физической формы и добавить до него еще 50%, чтобы он мог 12 раундов работать без остановки. Ему нужна гигантская работоспособность, чтобы победить Геннадия», — рассказал Стангрит в интервью с LuckyPunchNet.



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