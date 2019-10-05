Нурмагомедов не исключил возможности реванша с Макгрегором на «Газпром Арене»

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о возможном реванше с Конором Макгрегором. По словам Хабиба, ради гонорара он может расcмотреть бой с Макгрегором на «Газпром Арене».
«Иногда ворона может на орла сесть и начать клевать его голову. Орел достать не может. И тогда орел просто взлетает и летит так высоко, где ворон уже не может дышать.
В данный момент не готов подать руку Конору. Все ошибаются, но он продолжает это делать. Недавно Конор ударил 70-летнего мужика. Это показательно. Если он извиниться – извинения надо всегда принимать.
Макгрегор — пройденный этап. Мне там нечего заказывать. Может, для расширения моих сельскохозяйственных проектов я бы подрался с Конором на «Газпром Арене» – на 70-тысячной арене. Заработал бы немного денег. Рекорд UFC – 56 тысяч зрителей. Мы можем побить рекорд на «Газпром-Арене». «Лужники» например, это не крытая арена – для UFC не подойдет. Я был уже в Петербурге на стадионе, когда здесь играли ЦСКА и СКА в хоккей.
Ради расширения парников можно было бы подраться с Конором. Но Тони Фергюсон более достоин», — цитирует Нурмагомедова «Спорт день за днём».
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