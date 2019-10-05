Нурмагомедов: даже не знал, что мы с Бузовой соревнуемся
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что для него было важно стать самым популярным россиянином в социальной сети «Инстаграм». Нурмагомедов после победы над Порье набрал почти 18 миллионов подписчиков и стал самым популярным российским пользователем этой соцсети. Хабиб добавил, что социальные сети всегда ведёт самостоятельно.
«Важно ли для меня, что я набрал 18 миллионов подписчиков в «Инстаграме»? Важно. Совру, если скажу другое. Мне сказали, что я победил Бузову. Я даже не знал, что мы соревнуемся.
Всегда сам. Старался не допускать ошибок. Если что-то не так напишешь – буква там или запятая, сразу накинутся. У меня с детства все хорошо с орфографией», — цитирует Нурмагомедова «Спорт день за днём».
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