Постол: Деревянченко может победить Головкина за счёт скорости

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол дал свой прогноз на поединок Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко.



«Бой будет интересный. Моё мнение о бое — 50 на 50, но Сергей должен давить, и то, что он помоложе, должно ему помочь. Он должен всё время атаковать, заходить, не пропускать. Он должен двигаться. Я думаю, он будет побыстрее. За счёт этого он может победить Головкина, но бой будет тяжёлым.



Я не думаю, что Сергею нужно стремиться выиграть нокаутом. Если он попадёт, то он в любом случае воспользуется моментом, чтобы добить и закончить бой досрочно. А если бой будет в одну калитку и бой будет с преимуществом Деревянченко по очкам, то победу отдадут сильнейшему.



Головкин — фаворит, но я не думаю, что Деревянченко будет обращать на это внимание, тем более главная его цель — стать чемпионом мира. Думаю, что бой закончится по очкам. Кто выиграет? 50 на 50», — рассказал Постол в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.



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