Гвоздик: у Деревянченко хороши шансы в бою с Головкиным

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился ожиданиями от боя Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко.
«Для меня бой Головкина и Деревянченко очень интересен, потому что я считаю, что у Сергея очень хорошие шансы, несмотря на то, что вряд ли кто-то из специалистов ему их даёт. Я знаю Сергея давно, ещё с любительской сборной, кажется, он хорошо умеет справляться с ребятами атакующего плана. Он невысокого роста, у него длинные руки и он хорошо работает с теми, кто идёт на него. Я это заметил с любителей.
Головкин — это Головкин, он монстр, но у Сергея хорошие шансы с ним. Он умеет работать с боксёрами такого плана. По его габаритам кажется, что он должен идти вперёд и всех ломать, но он хорошо идёт назад. Сам бой такого плана… Популярность приобретается, когда ты делаешь такие бои. В данном случае это отлично. Надеюсь, у Сергея всё получится и они покажут хороший бокс», — рассказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.
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